Formentera inaugura a metà luglio i nuovi chiringuitos eco-friendly

Formentera, in linea con regole più restrittive in tema di concessioni balneari e abbracciando sempre di più pratiche green, inaugura a metà luglio 8 nuovi chiringuitos eco-friendly che vanno a sostituire i precedenti. I chiringuitos sono più di semplici chioschi sulla spiaggia: celebrano, infatti, la cultura e lo stile di vita di questo gioiello delle Baleari, un vero e proprio must e punto di riferimento per i viaggiatori che scelgono l’isola per le proprie vacanze.

Questo cambio di passo permette di mantenere il loro iconico aspetto, con la differenza che per la loro costruzione sono stati impiegati materiali ecologici e legno certificato. I nuovi chioschi, cuore pulsante della vita estiva, sono disseminati lungo la costa dell’isola – 5 a Mitjorn, 1 a Cala Saona e 2 a Es Pujols – e vantano fra l’altro pannelli fotovoltaici, un piccolo generatore di corrente e un sistema di controllo sugli scarichi per evitare che sfocino in mare.

I chiringuitos, ciascuno con una personalità unica e distintiva, continueranno a incarnare l’essenza di Formentera. Sono luoghi di condivisione dove, al ritmo della musica, si possono sorseggiare al calar del sole rifrescanti cocktail o gustare deliziose specialità culinarie. Questi spazi offrono l’opportunità di godere e apprezzare della bellezza autentica dell’isola e creare ricordi preziosi.