Formentera celebra la cucina locale con due settimane gastronomiche speciali

Formentera si prepara per le Settimane Gastronomiche, un evento imperdibile per esplorare la sua tradizione culinaria. Dal 12 al 25 maggio, i ristoranti dell’isola offriranno menù a prezzo fisso che celebrano la gastronomia locale, un viaggio nei sapori attraverso ricette tradizionali reinterpretate con creatività. I visitatori potranno scegliere tra vari locali che partecipano all’iniziativa, godendo di menù speciali creati per l’occasione. Il miglior menù sarà premiato, e ci sarà la possibilità di vincere un prestigioso premio.

L’evento propone un’ampia gamma di piatti, dagli antipasti ai secondi di mare e terra, evidenziando la ricchezza gastronomica dell’isola in perfetto equilibrio con ingredienti genuini: pesce freschissimo, ortaggi, agrumi e formaggi. Formentera, nota per il suo mare turchese e la vegetazione lussureggiante, si conferma una meta di eccellenza per gli amanti della buona cucina.

Tra le specialità da provare ci sono l’insalata payesa (con pesce essiccato), frit de polp (polpo fritto) e sofrit pagès (con carne e patate), oltre a dolci come il flaó (torta al formaggio fresco con mentuccia), le orelletes (dolce all’anice) e la greixonera (budino di pane alla cannella). Ogni piatto riflette l’essenza dell’isola, un’armonia di gusti che unisce tradizioni e la generosità della natura. Le Settimane Gastronomiche rappresentano un’opportunità unica per immergersi nel patrimonio culinario di Formentera, tra innovazione e rispetto per le ricette classiche.