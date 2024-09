Formazioni e dove guardarla in tv

Il 18 settembre 2024, il Manchester City e l’Inter si affronteranno nella partita inaugurale della Champions League 2024-2025, alle 21:00, all’Etihad Stadium. Questa sfida rievoca la finale dell’edizione 2022-2023, dove il City ha trionfato per 1-0 a Istanbul.

L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, sta valutando alcune variazioni nella formazione, con la possibilità di lasciare Lautaro Martinez in panchina. La squadra titolare dovrebbe vedere in campo Thuram e Taremi in attacco. Dall’altro lato, il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, si presenterà con la sua formazione collaudata, pronta a fare affidamento su Haaland, il giovane attaccante stellare.

Le probabili formazioni per il Manchester City sono: Ederson in porta; Walker, Akanji, Ruben Dias, e Gvardiol in difesa; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne a centrocampo; e infine Doku, Haaland e Grealish in attacco, schierati con un 4-3-3. L’Inter, invece, scenderà in campo con un modulo 3-5-2: Sommer in porta; Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Carlos Augusto a centrocampo; con Taremi e Thuram in attacco.

La partita sarà disponibile in diretta esclusiva su Prime Video e potrà essere seguita in streaming su smart TV o tramite Fire Stick. L’evento attira molta attenzione, considerando la rivalità tra queste due squadre di alto livello e il loro recente incontro nel torneo europeo. I tifosi sperano di assistere a un match emozionante, che promette di offrire spettacolo e intensità.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di iniziare la competizione europea con il piede giusto. Il Manchester City, detentore del titolo, cercherà di confermare il proprio status, mentre l’Inter mira a rivendicare una vittoria che potrebbe rilanciare la loro stagione. La tensione e l’aspettativa sono palpabili, rendendo questa partita un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. In attesa del fischio d’inizio, il mondo del calcio osserva attentamente l’evoluzione di questa rivalità storica.