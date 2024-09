Formazioni, dove vederla in TV e streaming

L’Atalanta scende in campo oggi contro l’Arsenal nella prima giornata della Champions League 2024-2025. La partita si giocherà il 19 settembre e sarà trasmessa in diretta tv e streaming alle 21, in uno dei tre giorni di attività della Champions. L’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, prepara la squadra per affrontare i gunners in un match che promette emozioni.

Per quanto riguarda le formazioni, l’Atalanta dovrà rinunciare a Charles De Ketelaere, con Mario Pasalic che prenderà il suo posto come titolare. Davide Zappacosta dovrebbe essere schierato come esterno destro, mentre nella coppia d’attacco troverà spazio il nuovo acquisto Mateo Retegui. La probabile formazione dell’Atalanta si presenta con un modulo 3-4-1-2: Carnesecchi in porta, difesa composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac, centrocampo con Bellanova, De Roon, Ederson e Ruggeri, e in attacco Pasalic e Retegui supportati da Brescianini.

Dall’altra parte, l’Arsenal schiererà una formazione in 4-3-3 guidata dall’allenatore Mikel Arteta. L’undici titolare prevede Raya in porta, White, Saliba, Gabriel e Timber in difesa, e un centrocampo che include Partey e Rice. I tre attaccanti saranno Saka, Havertz e Martinelli, con Gabriel Jesus centravanti. Un giocatore da tenere d’occhio è l’italiano Riccardo Calafiori, ma è previsto che parta dalla panchina.

La partita Atalanta-Arsenal sarà visibile per gli abbonati su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Inoltre, l’evento sportivo sarà trasmesso in streaming su Now e accessibile tramite l’app Sky Go per gli abbonati. Con questo incontro, sia l’Atalanta che l’Arsenal sperano di iniziare il cammino europeo con una vittoria, dando il massimo in un contesto di grande prestigio come la Champions League.

La tensione e l’emozione sono palpabili, poiché entrambe le squadre si preparano a dare il massimo per ottenere un risultato positivo in questa fase a gironi della competizione.