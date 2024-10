Formazioni: come vederla in TV e streaming

Oggi la Juventus, guidata da Thiago Motta, sfida il Lipsia nella seconda giornata della Champions League 2024-2025, dopo aver ottenuto una vittoria all’esordio contro il PSV Eindhoven. Il match si svolgerà alle ore 21 presso la Red Bull Arena di Lipsia e sarà disponibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video per gli abbonati.

Le formazioni probabili vedono la Juventus schierarsi con un 4-1-4-1: Di Gregorio in porta; Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso in difesa; Locatelli come mediano; e un quartetto di centrocampo composto da Gonzalez, Thuram, Koopmeiners e Yildiz; infine, Vlahovic in attacco. Dall’altra parte, il Lipsia punta su un 4-4-2 con Gulacsi tra i pali; Geertruida, Orban, Lukeba e Raum in difesa; e Nusa, Seiwald, Haidara e Simons a centrocampo, con Openda e Sesko in attacco. L’allenatore del Lipsia è Marco Rose.

La Juventus, reduce da una serie di buone prestazioni, cerca di confermare il suo stato di forma affrontando una squadra competitiva come il Lipsia. La vittoria contro il PSV ha dato fiducia ai bianconeri, che cercheranno di sfruttare al massimo le proprie qualità tecniche e tattiche. Thiago Motta è determinato a portare la squadra a ottenere un buon risultato in Germania, consapevole dell’importanza di conquistare punti preziosi nella fase a gironi della Champions League.

Il Lipsia, dal canto suo, è una formazione tradizionalmente forte e ben organizzata, con un attacco incisivo e una difesa solida. La scelta del modulo 4-4-2 evidenzia la volontà di Marco Rose di avere equilibrio tra difesa e attacco, facendo affidamento sulle qualità dei propri giocatori. La partita si preannuncia intensa e avvincente, con entrambe le squadre motivati a vincere.

In sintesi, Lipsia e Juventus si preparano per una sfida di alto livello, con entrambi i team che mirano a proseguire il loro cammino nella competizione europea. I tifosi possono seguire l’incontro in diretta su Amazon Prime Video e assistere a quello che si spera sia un match emozionante e ricco di colpi di scena.