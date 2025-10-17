Formazione turistica a Viterbo: innovazione e sostenibilità

Viterbo ospiterà esperti del turismo provenienti da diverse parti d’Italia per una fase di formazione del progetto europeo Detour, sostenuto con un budget di due milioni di euro dal programma Smp dell’Unione Europea. Detour è indirizzato alle piccole e medie imprese lungo alcuni dei cammini più significativi d’Europa, tra cui la Via Francigena in Italia, la Via Licia in Turchia, il Sentiero del Sultano in Bulgaria e una rete di itinerari montani in Grecia.

Dopo un primo incontro online, la formazione in presenza avrà luogo a Viterbo da domani a lunedì. Durante questo evento, si tratteranno temi fondamentali come sostenibilità, digitalizzazione, resilienza e innovazione dei prodotti turistici. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno la certificazione come trainer Detour e diventeranno parte di una rete europea di formatori. Inoltre, questi trainer saranno coinvolti in attività di mentoring per le piccole e medie imprese locali, con la possibilità di accedere a micro-finanziamenti fino a 25.000 euro per progetti innovativi nel settore green e digitale.

La consigliera delegata Alessandra Croci ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando come Viterbo si confermi un punto strategico per l’innovazione e la sostenibilità nel turismo legato ai cammini europei. Il programma include anche due mezze giornate di animazione culturale, progettate per offrire un’esperienza immersiva nel territorio di Viterbo, culminando con una visita al rinnovato sito termale del Bagnaccio.