Tecnologia

Formazione tecnologica in Europa: affrontare l’IA insieme

Da stranotizie
Formazione tecnologica in Europa: affrontare l'IA insieme

La trasformazione tecnologica richiede nuove competenze digitali, capacità di adattamento e una conoscenza approfondita dell’intelligenza artificiale. Questa affermazione è stata fatta da Celine Ramjoué, vicedirettrice per la Trasformazione Digitale e i Dati presso il Centro Comune di Ricerca (Jrc) durante la seconda giornata del festival StatisticAll a Treviso.

Ramjoué ha partecipato a un panel intitolato “Dati e intelligenza artificiale al servizio del cittadino: il contributo del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea”. Ha sottolineato l’importanza di un approccio etico e multidisciplinare nella formazione, sostenendo che l’intelligenza artificiale può portare innovazione in Europa solo se viene utilizzata correttamente da tutti.

La formazione assume un ruolo cruciale nel contesto dell’intelligenza artificiale. Ramjoué ha evidenziato che il divario di competenze creato dall’intelligenza artificiale generativa rappresenta una sfida significativa. Per affrontare questa situazione, è necessario aggiornare le competenze esistenti e riqualificare la forza lavoro attraverso programmi di formazione mirati.

