Formazione sull’Intelligenza Artificiale: fondi fino a 4000 euro

Fondoprofessioni ha avviato un’iniziativa per promuovere la formazione dei lavoratori sull’Intelligenza Artificiale. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, il 23 luglio 2025, l’Avviso 9/2025, destinato a finanziare piani formativi che mirano a migliorare la comprensione e l’applicazione degli strumenti IA nel contesto lavorativo.

Il bando prevede la possibilità di ottenere un contributo massimo di 4.000 euro per ogni piano formativo, che dovrà includere un singolo progetto con una durata minima di 16 ore. Questa iniziativa intende offrire una formazione altamente personalizzata e promuovere un approccio pratico, garantendo che i lavoratori possano applicare le competenze apprese direttamente nelle loro attività quotidiane.

Le risorse disponibili per questo progetto ammontano a 150.000 euro. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per il 18 novembre 2025 alle ore 17.