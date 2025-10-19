Formazione sulle allergie ai farmaci a Civitanova Marche

Si è concluso con successo un ciclo di incontri formativi per il personale medico e infermieristico, focalizzato sulla gestione delle reazioni allergiche a farmaci come antibiotici, anestetici, chemioterapici e mezzi di contrasto negli ospedali. Questo progetto è stato sostenuto dal Banco Marchigiano e organizzato dall’Associazione NoiAllergici, presieduta da Stefano Torresi, un fervente sostenitore dell’allergologia nella zona.

L’obiettivo degli incontri era garantire la sicurezza nelle cure per i pazienti ricoverati che presentano reazioni allergiche, promuovendo una gestione interdisciplinare tra allergologi e diverse unità operative. Il dottor Stefano Pucci, direttore del reparto di Allergologia di Civitanova Marche, ha evidenziato l’importanza di questi incontri nel migliorare le pratiche cliniche.

In aggiunta, grazie al supporto del Banco Marchigiano, è stata sviluppata una collaborazione con il professor Antonino Romano, esperto di fama mondiale in allergie ai farmaci. Questa sinergia si propone di analizzare e ottimizzare i percorsi diagnostici per gestire casi complessi di allergia.

Giornalmente, il professor Romano partecipa a iniziative e congressi, come il congresso “MMG & Allergie”, dove si discutono pratiche per la gestione delle allergie ai farmaci. Un punto cruciale è la corretta diagnosi delle allergie agli antibiotici, poiché nel 95% dei casi le etichette di allergia sono errate, comportando prescrizioni inadeguate.

Il Reparto di Allergologia dell’Ast di Macerata, guidato da Pucci, continua a distinguersi come centro di eccellenza regionale, offrendo cure personalizzate con la collaborazione di esperti internazionali, come il professor Romano.