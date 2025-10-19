21.9 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Salute

Formazione sulle allergie ai farmaci a Civitanova Marche

Da stranotizie
Formazione sulle allergie ai farmaci a Civitanova Marche

Si è concluso con successo un ciclo di incontri formativi per il personale medico e infermieristico, focalizzato sulla gestione delle reazioni allergiche a farmaci come antibiotici, anestetici, chemioterapici e mezzi di contrasto negli ospedali. Questo progetto è stato sostenuto dal Banco Marchigiano e organizzato dall’Associazione NoiAllergici, presieduta da Stefano Torresi, un fervente sostenitore dell’allergologia nella zona.

L’obiettivo degli incontri era garantire la sicurezza nelle cure per i pazienti ricoverati che presentano reazioni allergiche, promuovendo una gestione interdisciplinare tra allergologi e diverse unità operative. Il dottor Stefano Pucci, direttore del reparto di Allergologia di Civitanova Marche, ha evidenziato l’importanza di questi incontri nel migliorare le pratiche cliniche.

In aggiunta, grazie al supporto del Banco Marchigiano, è stata sviluppata una collaborazione con il professor Antonino Romano, esperto di fama mondiale in allergie ai farmaci. Questa sinergia si propone di analizzare e ottimizzare i percorsi diagnostici per gestire casi complessi di allergia.

Giornalmente, il professor Romano partecipa a iniziative e congressi, come il congresso “MMG & Allergie”, dove si discutono pratiche per la gestione delle allergie ai farmaci. Un punto cruciale è la corretta diagnosi delle allergie agli antibiotici, poiché nel 95% dei casi le etichette di allergia sono errate, comportando prescrizioni inadeguate.

Il Reparto di Allergologia dell’Ast di Macerata, guidato da Pucci, continua a distinguersi come centro di eccellenza regionale, offrendo cure personalizzate con la collaborazione di esperti internazionali, come il professor Romano.

Articolo precedente
Black Phone 2: il ritorno dell’orrore con Ethan Hawke
Articolo successivo
Como trionfa sulla Juventus: storica vittoria 2-0 al Sinigaglia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.