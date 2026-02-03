Formazione per Giornalisti sulla Diplomazia Vaticana

Il Corso di Alta Formazione InfoVat, promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana, ha l’obiettivo di fornire una formazione professionale specializzata per giornalisti, operatori della comunicazione, diplomatici e professionisti coinvolti nella vita della Chiesa. In un contesto globale in rapida evoluzione, segnato da cambiamenti culturali grazie alla tecnologia e da un’interazione crescente con i media, è fondamentale avere una comprensione approfondita della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Il corso intende dotare i partecipanti degli strumenti necessari per comprendere le attività del Vaticano, la diplomazia della Santa Sede e il funzionamento delle istituzioni vaticane. Le lezioni si svolgeranno in modalità blended, offrendo l’opzione di partecipare online e di seguire tre incontri in presenza.

Il programma coprirà temi come le recenti riforme della Curia Romana, il protocollo e il cerimoniale vaticano, la diplomazia e le relazioni internazionali, il legame tra economia, etica e missione della Chiesa, e l’etica della comunicazione. Saranno inoltre trattati aspetti di diritto della comunicazione e organizzazione di eventi in Vaticano.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo.