13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Politica

Formazione per Giornalisti sulla Diplomazia Vaticana

Da stranotizie
Formazione per Giornalisti sulla Diplomazia Vaticana

Il Corso di Alta Formazione InfoVat, promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana, ha l’obiettivo di fornire una formazione professionale specializzata per giornalisti, operatori della comunicazione, diplomatici e professionisti coinvolti nella vita della Chiesa. In un contesto globale in rapida evoluzione, segnato da cambiamenti culturali grazie alla tecnologia e da un’interazione crescente con i media, è fondamentale avere una comprensione approfondita della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Il corso intende dotare i partecipanti degli strumenti necessari per comprendere le attività del Vaticano, la diplomazia della Santa Sede e il funzionamento delle istituzioni vaticane. Le lezioni si svolgeranno in modalità blended, offrendo l’opzione di partecipare online e di seguire tre incontri in presenza.

Il programma coprirà temi come le recenti riforme della Curia Romana, il protocollo e il cerimoniale vaticano, la diplomazia e le relazioni internazionali, il legame tra economia, etica e missione della Chiesa, e l’etica della comunicazione. Saranno inoltre trattati aspetti di diritto della comunicazione e organizzazione di eventi in Vaticano.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo.

Articolo precedente
Prevenzione Cancro in Italia: Giornata Mondiale della Salute
Articolo successivo
Los Angeles ospita eventi sportivi: attesa e sfide sociali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.