Formazione obbligatoria per il trasporto di animali in Italia

Formazione obbligatoria per il trasporto di animali in Italia

L’attenzione sul trasporto degli animali vivi sta aumentando, con particolare focus sulla formazione degli operatori del settore. La Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute ha comunicato l’esigenza di rivedere i corsi di formazione.

In una nota, è stato stabilito che, entro la fine dell’anno e senza possibilità di proroga dal 2026, i corsi per ottenere il patentino dei conducenti devono svolgersi in modalità presenziale. Questa scelta è motivata dall’importanza di garantire una formazione adeguata, soprattutto per chi deve conseguire il patentino per la prima volta. Anche l’esame finale si terrà in presenza.

Il programma dei corsi rimarrà invariato, con una durata di 12 ore. Tuttavia, i corsi di aggiornamento, che si svolgono ogni dieci anni e durano 4 ore, possono essere tenuti online, ma l’esame finale dovrebbe preferibilmente avvenire in presenza.

