Formazione obbligatoria per datori di lavoro in Italia

Il 17 aprile 2025 è stato pubblicato un nuovo accordo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome riguardante la formazione obbligatoria per datori di lavoro, lavoratori, preposti e dirigenti, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo accordo stabilisce criteri più rigorosi per l’organizzazione e i contenuti dei corsi di formazione, ponendo un accento particolare sulla qualità didattica e gli strumenti digitali, con l’obiettivo di potenziare l’efficacia della formazione come mezzo di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Presidente dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna, Cav. Gaetano Debole, ha annunciato l’attivazione di un corso per datori di lavoro. Questa iniziativa intende supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove normative, rendendo i datori consapevoli delle loro responsabilità e capaci di gestire il sistema di prevenzione aziendale in modo efficace.

Il corso, valido anche per gli obblighi formativi delle imprese affidatarie, tratterà temi giuridici, organizzativi e gestionali, adottando un approccio sostanziale che mira a promuovere la salute dei lavoratori in un contesto lavorativo in continua evoluzione. I partecipanti apprenderanno le responsabilità penali, civili e amministrative connesse al ruolo di datore di lavoro e alle altre figure del servizio di prevenzione.

Il corso, della durata complessiva di 16 ore, si svolgerà il 24 e il 30 ottobre 2025 presso la Scuola Edile di Enna, con un massimo di 30 partecipanti. Le lezioni saranno condotte da esperti del settore. La partecipazione è gratuita per i datori di lavoro iscritti all’ente e in regola con i versamenti. Per iscriversi, è possibile compilare il modulo disponibile sul sito dell’ente e inviarlo via email o contattare la segreteria.