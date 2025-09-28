Formazione musicale gratuita a Faenza per giovani artisti

La MEI Music Academy offre un’opportunità unica per chi desidera crescere nel mondo della musica. Si svolgerà a Faenza dal 3 al 5 ottobre e prevede corsi gratuiti per cantanti, musicisti e DJ-producer.

Saranno disponibili 30 posti per partecipare a questo percorso formativo, che include lezioni tenute da docenti esperti del settore. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere tecniche e conoscenze utili per la loro carriera musicale. Al termine del corso, è previsto un attestato di partecipazione.

La MEI Music Academy si propone di essere un punto di riferimento per i nuovi talenti, facilitando l’accesso a una formazione di qualità e promuovendo l’incontro tra professionisti e aspiranti artisti. Gli interessati possono trovare maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di iscrizione sul sito ufficiale.