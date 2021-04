Salve, mia mamma (67 anni) ha appena fatto mammografia ed ecografia, questa volta privatamente perché lo screening non è attivo causa Covid e voleva controllarsi per via di un dolore improvviso nel quadrante superiore di un seno. Nel referto è riportata la presenza di una formazione ipoecogena con caratteristiche iconografiche di benignità di dimensioni di 3,7 mm. La dottoressa che ha eseguito gli esami le ha detto che può stare tranquilla e di fare un controllo tra un anno, ma non avendo le mammografie precedenti (perchè fatte con il servizio di screening) non sapeva dirle se questa formazione era già presente da tempo. Segnalo, per completezza di informazione, che all’ultimo controllo prima di questo, eseguito circa un anno e mezzo fa, la mammografia era risultata per mia madre estremamente dolorosa proprio in quel quadrante: era la prima volta che accadeva. Volevo capire cosa significa formazione ipoecogena e se sia il caso di fare un nuovo controllo prima di un anno.

Risponde Annamaria Molino, docente presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e del Gruppo Senologico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Gentile signora,

come sa non possiamo dare informazioni relative ai singoli casi online, quindi quanto segue non va inteso come un consulto medico. Inoltre, nella sua domanda manca la risposta della mammografia, quindi non sappiamo se si conferma la cisti, e la risposta dell’ecografia non descrive le caratteristiche della formazione, per esempio i margini. Non sappiamo nemmeno, come giustamente lei osserva, se questa formazione era presente nell’esame precedente.

Comunque, in linea generale, se il medico che ha eseguito l’ecografia, e che in genere è lo stesso che ha refertato la mammografia, scrive ”…formazione ipoecogena con caratteristiche di benignità…”, certamente le caratteristiche, anche se non descritte nel referto, sono di benignità.

Dato che non sappiamo se si tratta del primo riscontro, forse sarebbe opportuno fare un controllo solo ecografico tra 6-8 mesi, ripetendo l’esame senologico completo un anno.

In alternativa, potrebbe procurarsi al centro dello screening la radiografia della mammografia precedente e farla confrontare. Anche se il dolore aumenta e diventa persistente si pu rifare l’ecografia.

La ripetizione dell’esame non è dovuta al rischio che una cisti diventi maligna, ma al fatto che se aumenta di volume e fa male si può svuotare con una metodologia molto semplice. Tenga presente comunque che le cisti tendono a riformarsi nel tempo.

Fondamentale come conclusione è rivolgersi sempre a centri senologici con una grande esperienza in questo campo.