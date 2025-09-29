Formazione giovanile sulla salute e benessere in Italia

Arengo e C-Next Piceno stanno avviando un progetto innovativo in collaborazione con la Fondazione Pfizer, dedicato al supporto di nuove idee imprenditoriali. Questo progetto, chiamato “Next startup academy”, prevede un evento di tre giorni rivolto a studenti, aziende ed enti del territorio, con l’intento di generare opportunità occupazionali e sviluppare nuove imprese.

Il progetto include un focus sui temi della salute e del benessere, con l’obiettivo di formare giovani professionisti nel settore. La Fondazione Pfizer, attiva ad Ascoli, sostiene l’iniziativa con un contributo di 50.000 euro, dimostrando così il proprio impegno per la formazione delle nuove generazioni e per la promozione di un’imprenditorialità giovanile innovativa.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un programma più ampio di formazione professionale, collaborando con realtà come l’Its Academy, che mira a qualificare le competenze dei giovani e a promuovere l’autoimprenditorialità. I benefici attesi comprendono non solo opportunità lavorative per i partecipanti, ma anche ricadute positive per le imprese del territorio ascolano.

Inoltre, Arengo sta collaborando con Terna per ulteriori sviluppi in viale Treviri e nell’area ex Carbon, continuando così il suo impegno nella promozione dell’innovazione e della formazione.