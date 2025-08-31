Formazione e lavoro: l’alleanza necessaria in Italia

L’incontro “I giovani e la sfida della formazione” al Meeting di Rimini ha unito istituzioni, scuole e imprese per discutere della connessione fra lavoro e istruzione. Il ministro Valditara ha partecipato alla conversazione sull’importanza di valorizzare i talenti e di creare opportunità di crescita per i giovani.

Durante l’evento, è emersa l’esigenza di rafforzare il collegamento tra scuola e impresa, introducendo un modello formativo 4+2 che faciliti l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’intento è offrire strumenti pratici per lo sviluppo personale e professionale.

Andrea Siciliano, docente dell’Istituto Alberghiero Don Gnocchi, ha illustrato il progetto del ristorante didattico “Sapori in mente”, un’iniziativa che mescola teoria e pratica, permettendo agli studenti di esplorare il lavoro come esperienza culturale e di espressione personale. Valditara ha evidenziato come il lavoro rappresenti una via per l’autorealizzazione, sottolineando che la scuola deve essere un ambiente in cui i giovani possono scoprire e coltivare i propri talenti, trasformandoli in competenze utili alla società.

Il Meeting ha anche messo in luce l’importanza della cooperazione tra scuola e imprese come strategia per lo sviluppo del Paese. Non si tratta solo di trasmettere conoscenze, ma di fornire esperienze formative innovative che consentano agli studenti di considerare il lavoro come un’opportunità di crescita sia personale che sociale.

Attraverso percorsi che amalgamano teoria e pratica, i giovani possono acquisire competenze reali, sviluppare valori fondamentali e una maggiore consapevolezza del loro ruolo nella società. La sinergia tra istruzione e mondo produttivo si rivela essenziale per affrontare con responsabilità e creatività le sfide future.