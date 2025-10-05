Formazione e Cultura: il Ruolo del Museo in Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha registrato oltre 2400 visitatori durante le Giornate Europee del Patrimonio, dimostrando di essere un’importante istituzione per la valorizzazione del patrimonio culturale. Questo evento, che si è svolto dal 26 al 28 settembre, ha messo in evidenza non solo l’attrattività del museo per cittadini e turisti, ma anche l’impegno verso le nuove generazioni.

L’anteprima dell’evento, dedicata al mondo della scuola, ha avuto luogo il 26 settembre con la conferenza “Formazione scuola-lavoro e didattica al Museo: la storia che orienta il futuro”. In questa occasione sono stati presentati i Progetti di Formazione Scuola-Lavoro e le attività didattiche per l’anno scolastico successivo, in collaborazione con istituti scolastici locali e CoopCulture. Questa sinergia offre agli studenti l’opportunità di avvicinarsi alle collezioni del museo e alle pratiche di ricerca e valorizzazione.

Il Direttore del museo, Fabrizio Sudano, ha sottolineato l’importanza di rendere gli studenti protagonisti di esperienze concrete che stimolino la curiosità verso il patrimonio culturale. Antonio Domenico Cama, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria, ha evidenziato come i cinque percorsi di formazione siano orientati non solo verso carriere professionali, ma alla vita quotidiana, utilizzando strategie innovative e intelligenza artificiale.

Inoltre, il museo ha presentato programmi di didattica inclusiva e servizi educativi per pubblici speciali, mirati a garantire a tutti l’accesso al patrimonio archeologico. Con queste iniziative, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si conferma come un alleato strategico nella formazione delle nuove generazioni.