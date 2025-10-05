21.1 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Economia

Formazione e Cultura: il Ruolo del Museo in Calabria

Da StraNotizie
Formazione e Cultura: il Ruolo del Museo in Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha registrato oltre 2400 visitatori durante le Giornate Europee del Patrimonio, dimostrando di essere un’importante istituzione per la valorizzazione del patrimonio culturale. Questo evento, che si è svolto dal 26 al 28 settembre, ha messo in evidenza non solo l’attrattività del museo per cittadini e turisti, ma anche l’impegno verso le nuove generazioni.

L’anteprima dell’evento, dedicata al mondo della scuola, ha avuto luogo il 26 settembre con la conferenza “Formazione scuola-lavoro e didattica al Museo: la storia che orienta il futuro”. In questa occasione sono stati presentati i Progetti di Formazione Scuola-Lavoro e le attività didattiche per l’anno scolastico successivo, in collaborazione con istituti scolastici locali e CoopCulture. Questa sinergia offre agli studenti l’opportunità di avvicinarsi alle collezioni del museo e alle pratiche di ricerca e valorizzazione.

Il Direttore del museo, Fabrizio Sudano, ha sottolineato l’importanza di rendere gli studenti protagonisti di esperienze concrete che stimolino la curiosità verso il patrimonio culturale. Antonio Domenico Cama, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria, ha evidenziato come i cinque percorsi di formazione siano orientati non solo verso carriere professionali, ma alla vita quotidiana, utilizzando strategie innovative e intelligenza artificiale.

Inoltre, il museo ha presentato programmi di didattica inclusiva e servizi educativi per pubblici speciali, mirati a garantire a tutti l’accesso al patrimonio archeologico. Con queste iniziative, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si conferma come un alleato strategico nella formazione delle nuove generazioni.

Articolo precedente
Leopolda 2023: Proposte per il Futuro dell’Italia
Articolo successivo
Festival attualità in Sardegna: cultura e eventi da non perdere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.