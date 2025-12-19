12.5 C
Formazione digitale per imprese marchigiane

Da stranotizie
Formazione digitale per imprese marchigiane

Il progetto EDIH4Marche, European Digital Innovation Hub della regione Marche, offre un’opportunità di sviluppo delle competenze digitali per aziende, imprenditori e dipendenti. Il progetto, nato dalla sinergia di tutti i 5 Digital innovation Hub delle Marche e con il supporto di Università, Competence Center e enti di trasferimento tecnologico, ha come obiettivo favorire l’adozione di tecnologie digitali multidisciplinari da parte delle piccole e medie imprese marchigiane.

Il corso di formazione “INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’EXPORT: STRUMENTI, STRATEGIE E OPPORTUNITÀ” è erogato dal Digital Innovation Hub Marche e si svolgerà il 20, 27 e 30 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per un totale di 6 ore. Il corso è rivolto a export manager, imprenditori e professionisti che vogliono acquisire competenze pratiche sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nei processi di internazionalizzazione.

Gli obiettivi del corso sono: comprendere come l’intelligenza artificiale stia trasformando le attività di export, conoscere i principali strumenti di IA utilizzati nell’analisi di mercato, gestione della supply chain e comunicazione internazionale, analizzare casi d’uso concreti e best practice per integrare l’IA nelle strategie di internazionalizzazione e fornire indicazioni operative per la scelta e l’adozione delle soluzioni più adatte alle esigenze aziendali.

Il corso è suddiviso in tre moduli: “Fondamenti di Intelligenza Artificiale per l’Export”, “Applicazioni operative dell’IA nei processi commerciali internazionali” e “Aspetti giuridici, normativi e di sicurezza dell’Intelligenza Artificiale”. La procedura per l’iscrizione al corso prevede la registrazione al portale www.edih4marche.eu, la compilazione del modulo di registrazione, la ricezione delle credenziali personali e l’accesso al portale per richiedere il servizio.

Il corso ha un costo di 150 euro + IVA, ma è coperto al 100% per le piccole imprese, all’80% per le medie imprese e al 50% per le grandi imprese attraverso uno sconto diretto in fattura. I posti sono limitati e la prenotazione deve essere effettuata tramite la piattaforma edih4marche.eu. L’iscrizione verrà confermata dall’azienda successivamente dal Digital Innovation Hub Marche.

