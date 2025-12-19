Formazione digitale per imprese marchigiane

Il progetto EDIH4Marche, European Digital Innovation Hub della regione Marche, offre un’opportunità di sviluppo delle competenze digitali per aziende, imprenditori e dipendenti. Il progetto, nato dalla sinergia di tutti i 5 Digital innovation Hub delle Marche e con il supporto di Università, Competence Center e enti di trasferimento tecnologico, ha come obiettivo favorire l’adozione di tecnologie digitali multidisciplinari da parte delle piccole e medie imprese marchigiane.

Il corso di formazione “INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’EXPORT: STRUMENTI, STRATEGIE E OPPORTUNITÀ” è erogato dal Digital Innovation Hub Marche e si svolgerà il 20, 27 e 30 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per un totale di 6 ore. Il corso è rivolto a export manager, imprenditori e professionisti che vogliono acquisire competenze pratiche sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nei processi di internazionalizzazione.

Gli obiettivi del corso sono: comprendere come l’intelligenza artificiale stia trasformando le attività di export, conoscere i principali strumenti di IA utilizzati nell’analisi di mercato, gestione della supply chain e comunicazione internazionale, analizzare casi d’uso concreti e best practice per integrare l’IA nelle strategie di internazionalizzazione e fornire indicazioni operative per la scelta e l’adozione delle soluzioni più adatte alle esigenze aziendali.

Il corso è suddiviso in tre moduli: “Fondamenti di Intelligenza Artificiale per l’Export”, “Applicazioni operative dell’IA nei processi commerciali internazionali” e “Aspetti giuridici, normativi e di sicurezza dell’Intelligenza Artificiale”. La procedura per l’iscrizione al corso prevede la registrazione al portale www.edih4marche.eu, la compilazione del modulo di registrazione, la ricezione delle credenziali personali e l’accesso al portale per richiedere il servizio.

Il corso ha un costo di 150 euro + IVA, ma è coperto al 100% per le piccole imprese, all’80% per le medie imprese e al 50% per le grandi imprese attraverso uno sconto diretto in fattura. I posti sono limitati e la prenotazione deve essere effettuata tramite la piattaforma edih4marche.eu. L’iscrizione verrà confermata dall’azienda successivamente dal Digital Innovation Hub Marche.