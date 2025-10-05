Formazione continua e tecnologia: sfide per il lavoro in Italia

L’Inail è un ente fondamentale per la tutela dei lavoratori e riveste un ruolo crucial nel campo della ricerca e della prevenzione. Recentemente, il dipartimento Dimeila ha pubblicato un’analisi sull’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, intitolata “Le nuove competenze e le soft skill nell’era digitale”. Questo studio esamina come la trasformazione tecnologica stia modificando i ruoli professionali e le necessità formative, evidenziando l’importanza di un aggiornamento costante delle competenze tecniche e trasversali per i lavoratori.

Tra le tre parole chiave di questa rivoluzione figurano automazione, transizione ecologica e cambiamenti demografici. Questi fattori non sono solo teorici, ma influenzano direttamente il lavoro quotidiano, rendendolo meno ripetitivo e più orientato verso la creatività e le relazioni interpersonali. Le soft skill, come la capacità di problem solving e comunicazione, sono diventate essenziali.

Prendendo il settore della logistica come esempio, i robot collaborativi ora si occupano di compiti ripetitivi, mentre gli operatori devono gestire sistemi digitali e risolvere imprevisti. Allo stesso modo, nella manutenzione industriale un tecnico deve analizzare dati per anticipare guasti. La transizione ecologica ha portato alla nascita di nuove professioni, come l’elettricista specializzato nell’installazione di impianti fotovoltaici.

L’analisi dell’Inail sottolinea anche i rischi associati a nuove tecnologie, come robot, dispositivi indossabili e realtà aumentata. Sebbene possano migliorare l’efficienza, possono anche compromettere il benessere psicologico dei lavoratori. È fondamentale quindi una gestione consapevole della tecnologia, con un focus sulla collaborazione uomo-macchina.

Per affrontare queste sfide, la formazione continua è cruciale. Inail raccomanda metodi innovativi come il microlearning e il mobile learning, per garantire che i lavoratori acquisiscano competenze tecniche attuali e soft skill fondamentali. Infine, la sicurezza sul lavoro resta un aspetto centrale, con un’attenzione particolare alla sicurezza informatica e alla gestione dei rischi legati all’uso delle tecnologie.