Il congresso “Emergenza e Rianimazione 2025” si è svolto il 18 e 19 giugno presso il CNR di Roma, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione clinica degli operatori dell’urgenza attraverso teoria e simulazioni pratiche. L’evento è stato organizzato dal Centro Formazione Medica, diretto dal dott. Fausto D’Agostino, e ha avuto il patrocinio di importanti istituzioni come il Ministero della Salute e la Croce Rossa Italiana, accreditato con 15 crediti ECM.

La prima giornata ha analizzato criticità cliniche come insufficienza respiratoria, stroke ischemico e politrauma, con relatori di spicco nel settore. Il 19 giugno, la formazione è passata all’azione con skill station che hanno permesso ai partecipanti di esercitarsi su scenari realistici di emergenza, come arresto cardiaco e gestione delle vie aeree. Sono stati utilizzati manichini avanzati, in grado di simulare complessi scenari fisiopatologici.

Durante il congresso, sono stati assegnati riconoscimenti a figure sanitarie e progetti innovativi nel campo della sanità operativa. Tra i premiati, il direttore di Puglia Press, dott. Antonio Rubino, è stato onorato per il suo lavoro nella divulgazione delle tematiche sanitarie.

L’incontro ha dimostrato come un format formativo come quello del CFM possa essere replicabile a livello nazionale, evidenziando l’importanza di un approccio multidisciplinare e dell’aggiornamento continuo in un contesto sanitario caratterizzato da sfide sempre più complesse. La successiva implementazione di tecniche realistiche offre un’opportunità per migliorare la resilienza del sistema e la qualità dei servizi di emergenza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.pugliapress.org