“Per le imprese aderenti ad Assodel la formazione delle risorse umane è una leva strategica”. Ad affermarlo Maurizio Maitti, presidente di Assodel (Associazione distretti elettronica in Italia), l’associazione che riunisce le imprese dell’industria elettronica: circa 250 realtà che generano un fatturato complessivo superiore al miliardo e mezzo di euro e sono attive in comparti industriali che operano in tutti i mercati internazionali. Tramite il Gruppo Rts, una realtà leader nel panorama nazionale della formazione aziendale, le imprese di Assodel collaborano con il Fondo interprofessionale Formazienda che si colloca nel gruppo di testa dei fondi interprofessionali italiani con 111mila aziende iscritte e 775mila dipendenti e che dal 2008 ad oggi ha finanziato piani formativi per oltre 140 milioni di euro.

Fonte