mercoledì – 21 Gennaio 2026
Formazione antisismica a Jesi

Da stranotizie
A Jesi, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Ancona, Opi Ancona, ha proseguito la sua attività di formazione e informazione nelle scuole, rivolta non agli studenti, ma ai docenti e al personale ATA. Al Liceo “Da Vinci” di Jesi, oltre 100 partecipanti hanno presenziato alla lezione “Formazione infermieristica per una scuola sicura: epilessia e Primo Soccorso a scuola”, tenuta dai dottori Annamaria Frascati, Antonio Tenace e Simone Angeletti.

L’incontro ha illustrato i comportamenti corretti da adottare in caso di crisi epilettiche negli studenti o altre situazioni che la scuola deve affrontare, come il diabete. Giuseppino Conti, Presidente di Opi Ancona, ha spiegato che l’obiettivo è fornire agli insegnanti e al personale ATA conoscenze pratiche e aggiornate per affrontare in modo tempestivo e sicuro eventuali episodi di crisi epilettiche, garantendo la tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

L’evento, già tenutosi a Loreto, proseguirà in altri istituti superiori della provincia. Annamaria Frascati ha affermato che sono piacevolmente sorpresi dall’interesse e dall’attenzione dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e del personale, e che le presenze all’evento di Jesi sono state particolarmente numerose. Alla fine dell’evento, il 98% dei partecipanti ha dichiarato di raccomandare il corso ai propri colleghi.

