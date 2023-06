Formazione, accordo Min. lavoro -“Distretto italia”: 45 grandi aziende per 10mila posti di lavoro

– Inserire nel mondo del lavoro, attraverso politiche attive di orientamento e formazione, persone a rischio di povertà ed emarginazione e soggetti che si avvalgono di misure di sostegno sociale, compresi i beneficiari dell’assegno di inclusione che sono attivabili al lavoro: questa la finalità dell’accordo firmato oggi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme ad Anpal Servizi con il Consorzio ELIS.

L’accordo – spiega la nota – è stato presentato oggi a Roma dal Ministro del Lavoro, alla presenza delle aziende del Consorzio, e crea un canale diretto di collaborazione tra enti pubblici e “Distretto Italia”, il progetto di orientamento, formazione e avviamento al lavoro, partito all’inizio dell’anno su iniziativa di 45 imprese italiane, Agenzie per il Lavoro e altri enti, riuniti nel Consorzio ELIS sotto la presidenza di turno di Autostrade per l’Italia. A oggi hanno aderito anche: 3TS, A2A, Acciaierie d’Italia, Adecco, Bain & Company, Best Engage, BNL BNP Paribas, Boston Consulting Group, Capgemini, Cisco, Confimprese, Dell Technologies, eFM, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, FMTS Group, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Generali Italia, Gi Group, HTDI, Impresa Pizzarotti, Italiaonline, Gruppo FNM, Made in Genesi, ManpowerGroup, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, OpenEconomics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, SCAI Solution Group, Siram Veolia, SITE Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synapsis, Synergie, TIM, Trenord e Umana.

Sono 10.000 le posizioni vacanti individuate in fase di avvio del progetto dalle aziende che aderiscono a “Distretto Italia”, soprattutto nei settori telecomunicazioni, energia, costruzioni e trasformazione digitale. Nell’aprile scorso sono partiti i primi corsi di formazione per le figure maggiormente cercate: posatori di fibra ottica, programmatori software, manager di cantiere e impiantisti elettrici. Tutti i percorsi di orientamento e formazione sono gratuiti e hanno una durata che varia dalle 5 alle 20 settimane. Negli ultimi anni i corsi organizzati dal Consorzio ELIS hanno registrato un tasso di assunzioni al termine della formazione del 98%.

L’accordo dà il via a un’iniziativa sperimentale di collaborazione pubblico-privato a livello nazionale. Il Ministero del Lavoro mette a disposizione delle aziende di “Distretto Italia” le competenze e la rete territoriale per utilizzare al meglio le misure nazionali di politica del lavoro, e in particolare il Programma GOL e il Piano Nazionale Giovani, Donne e lavoro. Condividerà inoltre con i soggetti autorizzati e accreditati ai servizi per il lavoro che aderiscono a “Distretto Italia”, al pari degli altri soggetti previsti dalla disposizione normativa, gli elenchi delle persone d’età compresa tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro.

Da parte sua, il Consorzio ELIS si impegna a proporre alle persone indirizzate a misure di reinserimento professionale le posizioni di lavoro già mappate nell’ambito del progetto, e quelle che emergeranno dai prossimi studi, con “particolare attenzione ai beneficiari attivabili al lavoro e beneficiari dell’Assegno di Inclusione, e prevedendo il coinvolgimento dei lavoratori in cassa integrazione, licenziati o in uscita dalle aziende, nelle quali sono in corso vertenze poste all’attenzione del Ministero”.

Presso Anpal Servizi sarà attiva la cabina di regia che coordinerà la collaborazione tra Ministero e Consorzio. L’accordo prevede poi almeno un incontro annuale tra il Ministro e le imprese di “Distretto Italia” per valutare gli obiettivi raggiunti e premiare le imprese che avranno maggiormente contribuito al risultato.

Tutti i soggetti coinvolti si impegnano anche nell’attuazione di azioni attente alla parità di genere e al reinserimento attivo dei neet, tre milioni di giovani che in Italia non studiano e non lavorano, ovvero una persona su quattro nella fascia d’età 15-34 anni. Il dato più alto nelle statistiche dell’Unione Europea 23,1% contro una media del 13,1% per i 27 Paesi dell’Ue.

“Questo accordo con il Ministero è un ulteriore passo per rendere ancor più solida la connessione fra scuola, imprese e Istituzioni a beneficio dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Grazie a questo accordo realizziamo un modello d’integrazione unico nel suo genere e daremo a tante persone la possibilità di formarsi e inserirsi nel mondo del lavoro, sulla base di un piano strutturato che soddisfi in pieno le esigenze aziendali. Anche Autostrade per l’Italia, grazie a questa iniziativa, avrà la possibilità di assumere nuovo personale specializzato nell’ambito del grande piano di assunzioni avviato per sostenere l’impegno infrastrutturale che, tra ammodernamento e potenziamento della rete autostradale, rappresenta la grande sfida del Gruppo Aspi da qui ai prossimi anni”, commenta Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia sottolineando che con “Distretto Italia’ “diamo una risposta concreta ai bisogni delle aziende, poniamo al centro la persona, formiamo nuovi talenti protagonisti del cambiamento”.