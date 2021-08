Beyoncé è al primo posto nella nuova classifica di Rolling Stone dedicata ai migliori video musicali di sempre grazie a Formation.

Beyoncé è al primo posto in una nuova classifica di Rolling Stone. Dopo essere diventata la cantante donna ad aver vinto il maggior numero di Grammy in carriera, ben 28, oggi la star dell’R&B si può fregiare di un nuovo importante primato: è in testa alla classifica dei migliori video musicali di sempre. A regalarle questo successo sulla celebre rivista americana è Formation, canzone contenuta nell’album Lemonade del 2016.

Beyoncé

Formation di Beyoncé miglior video musicale di sempre

La clip del brano del 2016, diretta da Melina Matsoukas, cerca di mostrare l’impatto storico della schiavitù sull’amore e sulla famiglia nera. Scrive nelle motivazioni la celebre rivista: “Se il visual album Beyoncé ha reso l’artista una delle più grandi di tutti i tempi, il video di Formation e il seguente album Lemonade hanno fatto di lei una delle più importanti“.

Girato a Los Angeles, il video contiene tantissimi riferimenti: dall’uragano Katrina alla cultura creaola della Louisiana, ma anche alla brutalità della polizia e al black pride, con sullo sfondo sempre presente il problema del razzismo che affligge gli Stati Uniti (e il resto del mondo). All’interno fa una comparsata, tra l’altro, anche Blue Ivy, la figlia di Beyoncé e Jay Z. Guardiamolo insieme:

La classifica dei migliori video di sempre

Molto eterogenea questa graduatoria messa insieme da Rolling Stone, che pone al secondo posto Hurt di Johnny Cash, con la sua poesia e la sua malinconia intrinseca, davanti all’iconico video di Vogue di Madonna. Fuori dal podio troviamo brani recenti come This is America di Childish Gambino, altri più datati come The Perfect Kiss dei New Order e Sabotage dei Beastie Boys. In top ten sono presenti anche Peter Gabriel con Sledgehammer, i Guns N’ Roses con November Rain e Michael Jackson, decimo, con Billie Jean. Manca invece, a sorpresa, dalle prime posizioni Thriller del Re del pop.