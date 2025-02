Formare i giovani per il mondo del lavoro è un obiettivo molto utile per l’intero paese

L’obiettivo della Fondazione è quello di trasformare il mercato del lavoro, rendendolo più in linea con le aspettative di molti giovani. La Fondazione mira a collegare i giovani con le opportunità presenti nel mercato del lavoro, orientandoli e formando adeguatamente, in modo da rispondere alle numerose vacancies in vari settori. Questo è un traguardo significativo non solo per Milano, ma per l’intero Paese. Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano, ha espresso queste considerazioni durante l’evento ‘Connessioni per il futuro’, in cui l’Università degli studi di Milano Bicocca ha presentato la Fondazione Bicocca. L’evento, che si è svolto presso l’Aula magna dell’Ateneo, ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui la rettrice Giovanna Iannantuoni, il presidente della Fondazione Bicocca Marco Orlandi, l’assessore regionale Guido Guidesi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli. La Fondazione si pone dunque come un ponte tra le esigenze del mercato e le aspirazioni delle nuove generazioni, contribuendo a formare un capitale umano qualificato e pronto ad affrontare le sfide professionali attuali. Promuovere questo dialogo è fondamentale per garantire un futuro lavorativo soddisfacente e fruttuoso per i giovani, combattere la disoccupazione giovanile e stimolare lo sviluppo economico regionale e nazionale. La presentazione ha sottolineato l’importanza di unire le forze tra istituzioni accademiche e del lavoro per creare opportunità concrete e durature per i ragazzi.