Formalize e il futuro della cybersecurity in Europa

Fondata da Magnus Boye, Kristoffer Abell e Jakob Lilholm, Formalize è un’azienda danese che offre un software personalizzabile per la governance, il rischio e la compliance. Il CEO, Jakob Lilholm, ha dichiarato che l’azienda sta mirando ai mercati europei, con tre sedi in Europa, inclusi Madrid e Milano, e un team di 170 persone. Formalize si concentra su settori fortemente regolamentati, caratterizzati da normative complesse.

Inizialmente chiamata Whistleblower Software ApS, l’azienda ha cambiato nome nel 2024 in Formalize e ha recentemente ottenuto un aumento di capitale di 30 milioni di euro, portando il totale raccolto a 50 milioni. I principali investitori includono Acton Capital, BlackFin Tech, West Hill Capital e CIBC Innovation Banking. Questo finanziamento supporterà Formalize nel fornire soluzioni che aiutano le aziende a conformarsi a normative sempre più stringenti, come la futura NIS2.

La NIS2 impone requisiti di sicurezza informatica più severi per le aziende operanti in settori critici, richiedendo loro di adattarsi a standard elevati per fronteggiare le minacce geopolitiche. Formalize fornisce strumenti per facilitare la transizione e migliorare i processi di compliance delle aziende.

Attualmente, la piattaforma di Formalize è utilizzata da aziende come Starbucks, McDonald’s e Burger King, con una rete di oltre 1.000 clienti in Italia. L’azienda collabora con circa 850 studi legali e contabili per offrire consulenze in materia di protezione dei dati e compliance.

In futuro, Formalize intende concentrarsi maggiormente sull’espansione nei mercati di Spagna, Italia, Germania e Francia, mantenendo un focus sulle nuove normative europee. L’internazionalizzazione è considerata un passo fondamentale per la crescita dell’azienda.