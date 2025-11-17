Formaggi tipici piemontesi: un viaggio tra sapori unici

Il Piemonte è una regione ricca di tradizioni casearie, con saperi tramandati tra malghe, valli alpine e colline. Da Cuneo alle Valli Ossolane, le diverse aree offrono una varietà di formaggi sorprendenti. Ecco alcuni dei formaggi tipici piemontesi.

Il Plaisentif, conosciuto come “formaggio delle viole”, viene prodotto nelle valli del Pinerolese. È un formaggio raro, realizzato con latte vaccino d’alpeggio e stagionato fino all’autunno. La sua pasta, compatta e di colore paglierino, si abbina bene a preparazioni semplici o a vini rossi locali.

Il Montebore PAT, con la sua caratteristica forma a “torta nuziale”, è un formaggio delle Valli Tortonesi, composto da latte misto vaccino e ovino. Può essere gustato fresco o stagionato, ottimo su pane caldo con confetture o nei risotti.

La Robiola di Roccaverano DOP è l’unica robiola caprina pura in Italia, prodotta con latte crudo. Fresca è cremosa, mentre con l’affinamento diventa più complessa. Si presta a molteplici usi, da tagli su pane di segale a piatti al forno.

Il Castelmagno DOC, tipico della Valle Grana, è un formaggio a pasta compatta con venature erborinate. Ideale in gnocchi, risotti o con pane antico e confetture.

Il Maccagno DOC è un formaggio vaccino di montagna dal gusto dolce-burroso, perfetto per polente o fondute.

Il Taleggio DOP, morbido e profumato, è versatile in cucina, adatto a risotti e toast.

L’Ossolano DOP, dalle Valli Ossolane, ha una pasta semidura e aromi erbacei, ideale in insalate o con polenta.

Infine, il Frachet è un formaggio fresco e spalmabile, perfetto su crostini o come base per salse fredde.

Per assaporare questi formaggi, non perdere eventi come Cheese a Bra, la Mostra della Toma di Lanzo o mercati locali. Il Piemonte offre un patrimonio gastronomico eccezionale, unito a un ambiente sereno e opportunità lavorative.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo