Formaggi freschi senza lattosio: il trend italiano da scoprire

Nonno Nanni si focalizza sul mercato “senza lattosio” e amplia la sua gamma di formaggi freschi, introducendo una versione senza lattosio dell’iconico stracchino. Inoltre, il brand Nonna Rina lancia due ricette di pasta fresca ripiena in questa nuova variante.

Recenti dati mostrano che l’81% delle famiglie italiane acquista prodotti senza lattosio, con un incremento della spesa per questi articoli del 32% negli ultimi anni. Sorprendentemente, il 31% dei consumatori acquista prodotti senza lattosio anche senza avere un’intolleranza accertata. L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy evidenzia che nel 2024 erano 2.960 le referenze con il claim “senza lattosio”, generando un fatturato di 1,95 miliardi di euro e un aumento delle vendite in valore e volume rispetto all’anno precedente.

Sulla scia di questa crescente domanda, l’azienda veneta ha lanciato il nuovo Stracchino senza lattosio, che si aggiunge al Fresco Spalmabile e alla Robiola della linea lactos free. Il nuovo stracchino, disponibile in confezioni da 165 g, è cremoso e genuino, prodotto con metodi tradizionali, e pensato per chi è intollerante al lattosio.

Il brand Nonna Rina accoglie anche lui questa tendenza, aggiungendo alla sua offerta pasta fresca ripiena utilizzando formaggi senza lattosio di Nonno Nanni. Le due nuove referenze sono i Girasoli pesto e stracchino senza lattosio, con un gusto intenso di basilico, e i Ravioloni cotto affumicato e robiola senza lattosio, caratterizzati da un ripieno cremoso che combina il sapore pieno del prosciutto con la robiola.

