Forlì, con l'auto contro un silos che li travolge: morta 18enne e i due fratellini

L’incidente in un’azienda agricola di Bertinoro dove la ragazza, con il foglio rosa, si esercitava alla guida

Faceva pratica alla guida nel piazzale dell’azienda agricola dove lavorava un parente, portando con sé in macchina anche i fratellini minori. Ma la 18enne, in possesso solo del foglio rosa, ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro un silos carico di mangimi che è crollato sulla vettura, schiacciandoli. Sono morti così oggi tre fratelli di 18, 14 e 10 anni a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto.