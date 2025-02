FOREO LUNA 4 Plus: Spazzola per Pulizia Viso con NIR e LED Rosso per una Detersione Profonda e Anti-Punti Neri, Massaggiatore Antirughe con Microcorrente per Pelle Sensibile

226,80€ - 215,46€

(as of Feb 11, 2025 14:05:49 UTC – Details )

Prezzo:





Pile ‏ : ‎ 1 A pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 4,5 x 12,6 x 18,3 cm; 150 grammi

Produttore ‏ : ‎ FOREO

ASIN ‏ : ‎ B0BGLB983S

Numero modello articolo ‏ : ‎ F1238

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

TERAPIA A LED ROSSO + NIR: La terapia a luce LED rossa e NIR dilata i pori per una pulizia del viso profonda e stimola la produzione di collagene per agire su segni del tempo e danni solari

LIFTING VISO CON MICROCORRENTE: Questo massaggiatore viso effetto lifting contrasta i segni del tempo rassodando la pelle e tonificando i muscoli facciali per ridurre rughe e rilassamento cutaneo

CONTROLLI MANUALI E TRAMITE APP: Spazzola per la pulizia del viso con 16 intensità T-Sonic; controlli manuali per una detersione delicata, normale o profonda + 5 massaggi manuali e 5 video-guidati

ASSORBIMENTO POTENZIATO: Questa spazzola esfoliante viso prepara la pelle ad assorbire al meglio i preziosi principi attivi delle formule di skincare, per risultati visibili sin da subito

PER RISULTATI OTTIMALI: Usalo in modalità detersione con Micro-Foam Cleanser, cremoso e ricco di antiossidanti, e potenzia il massaggio viso con Serum, arricchito con squalano e acido ialuronico