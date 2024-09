Ford, vendite di agosto in aumento del 13,4%

Nel mese di agosto, il marchio Ford ha registrato un aumento significativo delle vendite negli Stati Uniti, con un incremento del 13,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, portando il totale a 182.985 veicoli venduti. Questo risultato è incoraggiante per la casa automobilistica, che sta cercando di rafforzare la sua posizione nel mercato americano.

Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 28,9%, con un totale di 8.944 unità vendute. Anche il segmento delle ibride ha visto un notevole incremento, con un aumento del 49,8% e un totale di 16.394 unità. Nonostante questi segnali positivi per i veicoli alternativi, il mercato è ancora dominato dai veicoli a combustione interna, che rappresentano l’86% delle vendite totali di Ford.

In particolare, la linea dei pick-up F-Series continua a dimostrarsi molto popolare, con oltre 103 mila truck venduti nel mese di agosto. Delle vendite totali, 70.701 unità appartengono alla famosa serie di pick-up F-Series, evidenziando un incremento dell’11,7%. Questo successo sottolinea l’importanza storica e commerciale dei veicoli F-Series per Ford, confermandoli come un pilastro delle sue vendite.

Il trend crescente nelle vendite di veicoli elettrici e ibridi suona come un segnale positivo per Ford, che sta investendo sempre di più nella transizione verso una mobilità più sostenibile. La casa automobilistica ha annunciato piani ambiziosi per aumentare la propria offerta di veicoli elettrici nei prossimi anni, ma resta da vedere quanto rapidamente il mercato accoglierà queste innovazioni.

In sintesi, la performance di Ford nel mercato automobilistico statunitense nel mese di agosto riflette una crescita equilibrata tra veicoli tradizionali e nuovi modelli elettrificati. Tuttavia, la predominanza dei veicoli a combustione interna rimane una realtà significativa, suggerendo che la transizione verso sistemi di propulsione più sostenibili sarà un processo graduale. Ford continua a navigare questo panorama complesso con una combinazione di prodotti storici e nuove offerte, cercando di rispondere alle esigenze dei consumatori moderni.