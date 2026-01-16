Ford in Formula 1 Stati Uniti

La Michigan Central Station di Detroit è stata illuminata da centinaia di luci blu per celebrare il ritorno di Ford in Formula 1. Il colosso statunitense ha presentato la sua nuova stagione motorsportiva, che lo vede legato a Red Bull nella progettazione delle power unit. L’ex stazione ferroviaria è stata trasformata in un teatro per raccontare l’essenza dello storico gruppo automobilistico e il suo legame con la città di Detroit, dove Henry Ford fondò la Ford Motor Company.

Sono state presentate le prime due livree di Formula 1 che saranno in pista: Red Bull e Racing Bulls. La Red Bull ha messo in luce una livrea rinnovata dove il blu, colore che lega Red Bull e Ford, diventa ancora più dominante e acceso. La vettura presentata è una show car che subirà molte modifiche prima di diventare la versione definitiva che sarà vista in pista a partire dai test. La vettura presenta una sospensione push rod anteriore e posteriore, e fiancate più strette rispetto allo scorso anno.

Il team principal Laurent Mekies e il quattro volte campione del mondo Max Verstappen hanno preso parte alla presentazione, senza però sbilanciarsi sulle reali aspettative in termini di risultati. Verstappen ha promesso che darà il massimo per mantenere le aspettative. La presentazione ha svelato le prime immagini della monoposto, che sarà modificata fino a diventare la versione definitiva che sarà vista a Melbourne.