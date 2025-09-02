Foppapedretti Gulliver: Stendibiancheria Pieghevole in Legno

24 C
Stendibiancheria Pieghevole Gulliver di Foppapedretti

Scoprite il pratico stendibiancheria pieghevole Gulliver, realizzato in legno di faggio verniciato color noce. Questo accessorio è pensato per semplificare la vostra vita quotidiana, combinando eleganza e funzionalità.

Adattabilità e Spazio Ridotto

Gulliver è incredibilmente modulabile: può adattarsi perfettamente alla quantità di bucato da stendere. Quando non è in uso, si ripiega e occupa solo 14 cm di spazio, rimanendo in piedi autonomamente. Non dovrete più preoccuparvi di ingombri eccessivi!

Ampia Capacità e Stabilità

Con ben 27 metri di filo, avrete spazio sufficiente per asciugare anche il carico di bucato più consistente. I bracci laterali e frontali indipendenti vi permettono di aprire lo stendibiancheria secondo le necessità, mantenendo sempre i panni ben distribuiti.

Struttura Robusta e Versatile

La struttura è in legno massiccio, ma Gulliver è disponibile anche in una variante in alluminio verniciato bianco, perfetta per l’uso all’esterno. Le robuste ruote antigraffio facilitano il trasporto, mentre le bacchette in alluminio garantiscono resistenza e durata nel tempo.

Vantaggi Pratici

  • Facile da riporre e spostare grazie alle ruote con freno.
  • Include sei colorate mollette “Clothy” per un tocco di stile e funzionalità.

Non lasciatevi sfuggire la chance di ottimizzare il vostro spazio e rendere il bucato più semplice e veloce. Scegliete lo stendibiancheria Gulliver e scoprite un modo migliore di gestire il vostro tempo!

