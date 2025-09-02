Foppapedretti Gulliver: Stendibiancheria Pieghevole in Legno

🔥 Offerta Amazon
Foppapedretti Stendibiancheria pieghevole Gulliver, legno di faggio verniciato noce
Stendibiancheria Pieghevole Gulliver di Foppapedretti
Scoprite il pratico stendibiancheria pieghevole Gulliver, realizzato in legno di faggio verniciato color noce. Questo accessorio è pensato per semplificare la vostra vita quotidiana, combinando eleganza e funzionalità.
Adattabilità e Spazio Ridotto
Gulliver è incredibilmente modulabile: può adattarsi perfettamente alla quantità di bucato da stendere. Quando non è in uso, si ripiega e occupa solo 14 cm di spazio, rimanendo in piedi autonomamente. Non dovrete più preoccuparvi di ingombri eccessivi!
Ampia Capacità e Stabilità
Con ben 27 metri di filo, avrete spazio sufficiente per asciugare anche il carico di bucato più consistente. I bracci laterali e frontali indipendenti vi permettono di aprire lo stendibiancheria secondo le necessità, mantenendo sempre i panni ben distribuiti.
Struttura Robusta e Versatile
La struttura è in legno massiccio, ma Gulliver è disponibile anche in una variante in alluminio verniciato bianco, perfetta per l’uso all’esterno. Le robuste ruote antigraffio facilitano il trasporto, mentre le bacchette in alluminio garantiscono resistenza e durata nel tempo.
Vantaggi Pratici
- Facile da riporre e spostare grazie alle ruote con freno.
- Include sei colorate mollette “Clothy” per un tocco di stile e funzionalità.
Non lasciatevi sfuggire la chance di ottimizzare il vostro spazio e rendere il bucato più semplice e veloce. Scegliete lo stendibiancheria Gulliver e scoprite un modo migliore di gestire il vostro tempo!
