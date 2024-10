FOPE, Integrae SIM abbassa il target price e conferma Buy

Integrae SIM ha abbassato il prezzo obiettivo su FOPE, un’azienda italiana di gioielleria di alta gamma, portandolo a 39,00 euro per azione, rispetto ai precedenti 40,50 euro. Nonostante questa revisione, il giudizio sul titolo rimane “Buy”, considerando un potenziale incremento del 51,2%. Questa modifica delle stime è stata effettuata in seguito ai risultati dell’ultima relazione semestrale dell’azienda.

Per l’anno in corso, gli analisti di Integrae SIM prevedono ricavi pari a 70,00 milioni di euro, con un EBITDA atteso di 15,60 milioni, che implica una marginalità del 22,3%. Guardando ai prossimi anni, le previsioni indicano un aumento dei ricavi che potrebbero raggiungere 91,35 milioni di euro entro il 2026, con un EBITDA previsto di 22,35 milioni di euro e una marginalità in incremento al 24,5%. Questo rappresenta una crescita rispetto ai 16,95 milioni di euro dell’EBITDA del 2023, il quale mostrava un margine del 25,4%.

In termini di solidità patrimoniale, la previsione per il 2026 è di un debito netto positivo di 9,95 milioni di euro, suggerendo una gestione finanziaria sana e una maggiore capacità di generare liquidità. Queste stime evidenziano il robusto posizionamento di FOPE nel mercato della gioielleria di lusso e la sua capacità di espandere la propria attività in futuro.

In conclusione, nonostante la diminuzione del prezzo obiettivo, le aspettative di crescita per FOPE rimangono positive, evidenziando la fiducia degli analisti nel potenziale di sviluppo e nella gestione efficiente dell’azienda. La conferma del rating “Buy” indica che, nonostante le sfide del mercato, gli investitori potrebbero trovare interessante la proposta di valore di FOPE nel lungo termine.