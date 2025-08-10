34 C
Football Legends: Torneo di Padel e Pesca a San Vincenzo

A San Vincenzo, si svolgerà un evento innovativo che unisce sport e spettacolo, dal 25 al 28 agosto. La “Football Legends San Vincenzo Fishing & Padel Cup 2025” vedrà affrontarsi ex campioni di calcio di serie A in un torneo che combina padel e pesca.

L’idea nasce da un gruppo di giovani imprenditori uniti dalla passione per il padel e la pesca. Questo progetto è stato reso possibile attraverso la collaborazione con Confcommercio, l’agenzia Gundu Travelife e il sostegno del Comune di San Vincenzo, della Regione Toscana e altri sponsor locali. Tra i nomi illustri partecipanti, ci saranno Luca Toni, Borja Valero, German Denis e Cristiano Doni, solo per citarne alcuni.

Il torneo principale si svolgerà nell’anfiteatro del porto turistico, mentre durante l’evento è prevista anche una gara di pesca sotto la supervisione di Matteo Sparapani. Oltre al torneo delle leggende, il programma prevede tornei amatoriali che coinvolgeranno circoli locali attraverso un circuito nazionale a tappe, simulando un “Palio del Padel”.

Per incentivare il turismo, sono stati sviluppati pacchetti di soggiorno in collaborazione con Federalberghi e Confcommercio. Questi pacchetti includeranno l’iscrizione ai tornei, escursioni in mare e visite enogastronomiche, per promuovere le bellezze della Costa degli Etruschi. Il campo da padel sarà anche disponibile per residenti e turisti desiderosi di praticare questo sport in una cornice suggestiva.

