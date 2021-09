Ordinare una pizza dalla sdraio in spiaggia e riceverla lì: sembra una versione futuristica di un’app per le consegne, invece è quello che oggi offre Foodracers, una piattaforma tutta italiana nata a Treviso nel 2015 e attiva in 53 città, che mette in contatto i ristoranti con rider autonomi, per fare consegnare i loro piatti a domicilio ai clienti. A oggi sono oltre 1 milione gli ordini effettuati su Foodracers, secondo quanto dichiarato dalla startup.

Foodracers ha un valore aggiunto: ha scelto di portare il servizio in tutti i capoluoghi di provincia e nelle cittadine italiane, spesso trascurati. Inoltre, è la prima che ha deciso di lasciare ai rider (chiamati Racers) la piena autonomia di gestione delle consegne, in base al loro tempo e alle loro esigenze.

L’analisi

Come funziona

Si può usare la piattaforma in 3 modi diversi: il primo è il più comune ed è il servizio di Delivery, ovvero la consegna a domicilio da parte di Racers autonomi iscritti alla piattaforma. La seconda modalità è il Prenota & Ritira, dedicata ai clienti che possono decidere di andare a ritirare personalmente quello che hanno ordinato. Infine c’è il Marketplace, servizio riservato ai ristoranti che già hanno una loro rete di fattorini: grazie a questa opzione, il ristoratore può ricevere gli ordini tramite la piattaforma Foodracers e poi gestisce da solo la consegna.

La scelta di premiare le città italiane, anche quelle minori, sta dando risultati positivi, tanto che grandi catene come Roadhouse Grill, Old Wild West, Burger King e La Piadineria hanno stretto con Foodracers rapporti di collaborazione a livello nazionale.

Dopo un’esperienza pilota che ha visto Foodracers recapitare le ordinazioni in mare in occasione di un concerto, da alcune settimane e? possibile prenotare la propria consegna ovunque ci si trovi.

La nuova app elimina il vincolo di collegamento a un indirizzo e a coordinate specifici, permettendo a ogni luogo di diventare un ristorante e a ognuno di ordinare in qualsiasi situazione: dal mare all’ombrellone in spiaggia, fino ad arrivare in mezzo a un prato per un pic-nic o a un qualsiasi evento. Grazie ad alcune integrazioni che semplificano i processi, come il pagamento diretto tramite Satispay, l’esperienza di consegna diventa fluida.

“Siamo contenti di aver avuto occasione di sperimentare la nostra nuova app. Ci siamo messi alla prova in un contesto sicuramente stimolante e competitivo, ma dove siamo riusciti a far funzionare bene il servizio sviluppato, recapitando le ordinazioni a tutte le imbarcazioni presenti – ha detto Andrea Carturan, fondatore di Foodracers – Lo sviluppo e l’integrazione di nuovi servizi e funzionalita? ci permettera? di replicare questa esperienza in ogni luogo e in qualsiasi situazione, andando a presidiare un contesto nuovo e strategico. Parallelamente continueremo con il nostro servizio tradizionale, puntando a crescere e a coprire nuove zone d’Italia”.