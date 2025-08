Food Rock Festival Livorno: musica e street food dal 8 agosto

Dal 8 al 17 agosto, la Rotonda di Ardenza ospiterà la quarta edizione del Food Rock Festival di Livorno, un evento dedicato alla musica e alla gastronomia. L’iniziativa, promossa dall’associazione Claps Eventi e patrocinata da enti locali, offrirà dieci serate di concerti gratuiti, accompagnati da stalli di street food e attrazioni per tutte le età.

La manifestazione si inaugurerà l’8 agosto con la performance dei The Sinners, vincitori del premio Alberto Radius, seguiti da La Strana Officina, una storica band del rock heavy metal. Il 9 agosto si esibiranno gli Eteria, gruppo vincitore del premio Radio Incontro, e il tributo agli AC/DC con Gli Acidi.

Il programma continuerà l’11 agosto con un concerto dei Chupakabras e un tributo ai Metallica offerto dai Damage. INK. Il 12 agosto i giovani della Classe 99 apriranno la serata, seguiti dalla Rick Hutton Band.

Mercoledì 13 agosto sarà il turno degli Hot Coral Springs e di Letizia Santucci, che presenterà il suo nuovo brano “Notte Amara”. Giovedì 14 agosto si esibiranno gli Epo e i The Trip, mentre il Ferragosto sarà caratterizzato dalla performance di Marta Ricci Band e dal rapper Frabolo, seguito dalla Deejay Family.

Il 16 agosto, la Eclettica Band aprirà per Gli Eclipses, che tributeranno i Pink Floyd. Infine, il 17 agosto si svolgeranno le finali del Centro Italia, con ventiquattro artisti in gara per qualificarsi per il Teatro Ariston di Sanremo.

Ulteriori dettagli sul programma sono disponibili sul sito www.food-rock.it.