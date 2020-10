Sono stati rinnovati gli organi del Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp: come primo atto, il neo insediato Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, ha confermato alla presidenza Umberto Boschi. Fabrizio Aschieri, invece, continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Presidente della Cav. Umberto Boschi, l’azienda di famiglia fondata dal nonno, Umberto Boschi vanta un’esperienza pluridecennale nel settore della salumeria: è un convinto sostenitore del rispetto delle tradizioni e un ambasciatore dell’eccellenza della Food Valley nell’arte della salumeria. Queste le prime parole del presidente Boschi: “Il 2020 è stato un anno caratterizzato da dinamiche particolari. Il comparto del Salame Felino Igp ha saputo però reagire all’emergenza sanitaria Covid-19: la produzione tiene, anzi è aumentata la quantità di carne lavorata. Per quanto riguarda i volumi di vendita, il calo nell’Horeca è stato compensato dai buoni risultati in Gdo, in particolare nel libero servizio. A valore, i consumi aumentano: abbiamo registrato incrementi in ben sei dei primi otto mesi dell’anno, con una crescita a doppia cifra a marzo e agosto”.

