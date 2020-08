Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori compie 20 anni e apre un nuovo capitolo della sua storia. Per festeggiare questo importante compleanno, ha sviluppato un progetto ambizioso: ‘La Nuova Cucina’, un punto di partenza e una riflessione che vuole condividere con l’intera ristorazione del Friuli Venezia Giulia e, più in generale, italiana. Il progetto è stato presentato oggi, a Udine, dal presidente del Consorzio, Walter Filiputti, alla presenza di Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive, e Maurizio Franz, assessore del Comune di Udine alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi.

