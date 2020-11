“Ero lì nel momento in cui si faceva la mozzarella di bufala, con il gesto delle mani della mozzatura […]. Sono stato abituato per anni a mangiare le mozzarelle caldissime, le mangiavamo anche sulla spiaggia”. I ricordi di gioventù dello scrittore Roberto Saviano, in una lunga intervista inedita, aprono il volume ‘Bufala Campana – Le vie della Mozzarella Dop’, la nuova Guida di Repubblica – la prima dedicata interamente a un prodotto Dop – che sarà disponibile a partire da mercoledì 2 dicembre in edicola (10,90 euro + il prezzo del quotidiano) e in libreria (13,90 euro), portali digitali compresi (Amazon, Ibs).

