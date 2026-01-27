Foo Fighters nuovo album

I Foo Fighters potrebbero pubblicare un nuovo album, come rivelato da Dave Grohl. Billboard ha riportato le dichiarazioni del frontman riguardo alla produzione di un nuovo progetto discografico, ma al momento non ci sono informazioni sul titolo o sulla data di distribuzione.

Durante un concerto in Australia, Dave Grohl ha parlato di un nuovo album, affermando: “Potremmo avere un intero album di canzoni terminate proprio l’altro giorno”. Inoltre, ha espresso la possibilità di un ritorno live in Australia, dicendo: “Non sarà l’ultima volta che ci vedrete. Torneremo qui prima di quanto pensiate… e prima del mio prossimo compleanno”.

I Foo Fighters torneranno in concerto a maggio, esibendosi in numerose città, tra cui Oslo, Lisbona, Stoccolma, Monaco, Berlino e Madrid. Il 5 luglio si esibiranno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per il concerto degli I-Days, unico appuntamento live previsto in Italia. Sul palco anche i gruppi IDLES e Fat Dog.

Il gruppo ha scritto sul profilo Instagram: “Ci siamo ricordati perché amiamo e siamo eternamente devoti a questa cosa dei Foo Fighters. Dal riunirci come band e fissare una lista di 30 anni di canzoni da scrollarci di dosso al reinventare versioni”.

I Foo Fighters sono una delle formazioni rock di maggior successo nella storia della musica, con album come In Your Honor, Echoes, Silence, Patience & Grace, Wasting Light e Sonic Highways. Hanno venduto milioni di copie e hanno vinto cinque Grammy Awards nella categoria Best Rock Album.