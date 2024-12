Fonti vicine a Fedez rivelano cosa gli è successo a Sarà Sanremo

Mercoledì sera a Sarà Sanremo, Fedez si è presentato in modo diverso rispetto al consueto, apparendo meno spigliato e poco a suo agio sul palco. Il rapper ha parlato poco e con difficoltà, tanto che Carlo Conti lo ha accompagnato verso l’uscita. Una volta usciti dal casinò di Sanremo, Fedez è salito rapidamente sul suo van e ha fatto ritorno a Milano. Sua madre ha dichiarato che “non è successo nulla di grave”, ma ha preferito non aggiungere altro. Anche l’ufficio stampa di Fedez ha rilasciato dichiarazioni, con Luca Dondoni che ha evidenziato di aver parlato con fonti vicine all’artista.

Il rapper non sembrava in ottima forma e Dario Maltese, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha commentato la sua apparente tristezza mostrando preoccupazione. Dondoni ha confermato quanto detto da Maltese, spiegando che Fedez ha passato momenti difficili e che può capitare di avere serate meno fortunate. Ha sottolineato che Fedez, come molti altri, vive l’ansia da palcoscenico, e il tema della sua nuova canzone “Battito” è molto personale, affrontando aspetti legati alla depressione, un argomento significativo per molti giovani italiani.

Dondoni ha rimarcato che, sebbene Fedez non parli direttamente della sua depressione, la canzone riflette momenti di vita vari e temi a lui cari. Questo porta a credere che ci sarà un’evoluzione nel suo stile e nella sua musica. L’interpretazione della canzone sarà probabilmente un’opportunità per vedere un Fedez nuovo, con una maggiore attenzione ai temi personali.

In conclusione, la serata a Sarà Sanremo è stata complessa per Fedez, ma secondo le parole di Dondoni, si può sperare in un riscatto e in un’evoluzione artistica del rapper per il futuro, nonostante le difficoltà del momento. La preoccupazione generale riguardo il suo stato d’animo è evidente, ma ci si aspetta comunque un buon impatto della nuova canzone in arrivo.