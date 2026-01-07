Fontanile rifatto nel Parco Lucretili

Il Parco Regionale dei Monti Lucretili, un’area protetta che si estende dalla Valle dell’Aniene ai Monti Sabini a nord est di Roma, ha visto il rifacimento del fontanile di Campitello, situato a oltre 1000 metri di altitudine. Dopo anni di incuria e problemi, il fontanile è tornato in piena efficienza grazie alla collaborazione tra il Parco, i sindaci dei Comuni di Marcellina e San Polo, e la Regione Lazio.

Il rifacimento del fontanile è stato possibile grazie a un metodo diverso, basato sul dialogo e sulla collaborazione istituzionale. Numerose riunioni tecniche e un confronto costante tra tutti i soggetti coinvolti hanno portato a una soluzione condivisa. La Regione Lazio ha stanziato i fondi necessari per avviare i lavori, grazie all’assessore regionale Giancarlo Righini.

Il fontanile è stato mantenuto nella sua funzione storica e dotato di due pozze a valle, fondamentali per la tutela della vita anfibia e della biodiversità locale. L’opera è considerata semplice ma efficace, e dimostra come una buona amministrazione possa portare a risultati positivi. Il fontanile di Campitello era diventato un simbolo di gestione inefficace, generando tensioni e contrasti tra allevatori, il Parco e le associazioni ambientaliste. Ora, grazie ai lavori fatti, gli animali allo stato brado e la grande fauna selvatica del Parco Regionale dei Monti Lucretili potranno usufruire di un servizio efficiente alle loro esigenze.