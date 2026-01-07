4.4 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Animali

Fontanile rifatto nel Parco Lucretili

Da stranotizie
Fontanile rifatto nel Parco Lucretili

Il Parco Regionale dei Monti Lucretili, un’area protetta che si estende dalla Valle dell’Aniene ai Monti Sabini a nord est di Roma, ha visto il rifacimento del fontanile di Campitello, situato a oltre 1000 metri di altitudine. Dopo anni di incuria e problemi, il fontanile è tornato in piena efficienza grazie alla collaborazione tra il Parco, i sindaci dei Comuni di Marcellina e San Polo, e la Regione Lazio.

Il rifacimento del fontanile è stato possibile grazie a un metodo diverso, basato sul dialogo e sulla collaborazione istituzionale. Numerose riunioni tecniche e un confronto costante tra tutti i soggetti coinvolti hanno portato a una soluzione condivisa. La Regione Lazio ha stanziato i fondi necessari per avviare i lavori, grazie all’assessore regionale Giancarlo Righini.

Il fontanile è stato mantenuto nella sua funzione storica e dotato di due pozze a valle, fondamentali per la tutela della vita anfibia e della biodiversità locale. L’opera è considerata semplice ma efficace, e dimostra come una buona amministrazione possa portare a risultati positivi. Il fontanile di Campitello era diventato un simbolo di gestione inefficace, generando tensioni e contrasti tra allevatori, il Parco e le associazioni ambientaliste. Ora, grazie ai lavori fatti, gli animali allo stato brado e la grande fauna selvatica del Parco Regionale dei Monti Lucretili potranno usufruire di un servizio efficiente alle loro esigenze.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Viaggio a Trieste
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.