Fontane Danzanti a Latina

Lo spettacolo delle Fontane Danzanti e Laser Show in piazza del Popolo a Latina, inizialmente previsto per il 23 dicembre, è stato rinviato al 1° gennaio a causa del maltempo. Le fontane danzanti offrono uno spettacolo di grandissima suggestione, con spruzzi d’acqua che si muovono a tempo di musica e luci colorate che stupiranno grandi e piccini.

Piazza del Popolo sarà animata da musica, colori e grandi sorprese che inaugureranno il nuovo anno con la magia di uno spettacolo originale e affascinante. Lo spettacolo rientra nel ricco calendario di eventi per il Natale a Latina promosso dall’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento è fissato per il 1° gennaio alle ore 18.00 nel cuore di Latina e l’ingresso è gratuito. Il pubblico potrà godere di uno spettacolo unico e gratuito, che promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

