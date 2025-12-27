7.4 C
Da stranotizie
Fontane Danzanti a Avellino

L’Amministrazione Comunale di Avellino invita cittadini e visitatori a uno degli appuntamenti più suggestivi del programma natalizio: lo spettacolo delle Fontane Danzanti Cazacu’s, in programma sabato 27 dicembre in Piazza Castello. Lo spettacolo si svolgerà in due esibizioni: la prima alle ore 18:30, la seconda alle ore 20:30.

Le Fontane Danzanti rappresentano una delle eccellenze artistiche più apprezzate a livello internazionale. Lo spettacolo è stato applaudito in contesti di assoluto prestigio, tra cui Piazza San Pietro in Vaticano, alla presenza del Santo Padre, il Santuario di Lourdes in Francia, oltre a importanti piazze e scenari europei come Zurigo, Nizza, Klagenfurt, Sibiu in Romania, e numerosi eventi di rilievo internazionale.

Questo spettacolo punta alla valorizzazione degli spazi urbani e costituisce una iniziativa culturale di qualità, capace di attrarre pubblico, creare aggregazione e rafforzare l’immagine di Avellino come città viva, accogliente e protagonista del panorama culturale. Lo spettacolo delle Fontane Danzanti sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza emozionante, immersiva e gratuita, all’interno delle festività natalizie, regalando alla città una serata di magia, bellezza e condivisione. Illo spettacolo unisce giochi d’acqua, musica, luci ed effetti pirotecnici, capace di emozionare spettatori di ogni età e di trasformare il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto.

