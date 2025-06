Fontana Rosa: L’Album che Fusione la Musica Latina e Gallese

Carwyn Ellis & Rio 18 presentano Fontana Rosa, un album che mescola ritmi latini con la lingua gallese, esplorando generi come Chicano Soul, Nuyorican pop e Salsoul disco. L’album amplifica ulteriormente i confini musicali del progetto, precedentemente focalizzato su sonorità brasiliane o afro-venezuelane, per abbracciare le espressioni delle comunità latinoamericane negli Stati Uniti.

Registrato negli iconici Toerag Studios di Londra, un luogo di culto per la musica analogica, Fontana Rosa trae intensità emotiva da questo contesto storico. Carwyn Ellis ha radunato una formazione di musicisti di diverse nazionalità, tra cui il percussionista venezuelano Baldo Verdú e il produttore americano Shawn Lee, per celebrare la chiusura dello studio con un’opera registrata in cinque giorni.

L’album è un ricco viaggio sonoro che combina elementi di Salsoul disco, punk e hip-hop. Brani come No More Secrets e Heartbreaker riflettono questa varietà, mentre pezzi come Mariposa e Deffro’r Dydd mostrano un legame con le radici del progetto, mantenendo vive le tradizioni musicali. Fontana Rosa si presenta come un’opera che chiude un cerchio ma ne apre molti altri, rappresentando un momento di addio e di rinascita nella musica, celebrare l’unione e la creatività dei musicisti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.musicletter.it