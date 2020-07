“La ricorrenza ha per me un valore particolare. Tanti sono i ricordi che da presidente del consiglio regionale prima e della Giunta poi che mi legano a questa istituzione, divenuta simbolo di lavoro e del progresso, in Italia e in Europa”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, durante le celebrazioni per il 50esimo anniversario dalla nascita di Regione Lombardia. Fontana ha quindi salutato “la persona che per prima ha avuto l’onore di guidare la Regione Lombardia”, Piero Bassetti, presente in aula per una ‘lectio’. “L’amministrazione regionale – ha proseguito il governatore lombardo – è cresciuta insieme alla società lombarda, splendida sintesi di anime diversificate che arricchiscono il territorio con visione e concretezza. Il dialogo tra l’istituzione e i suoi cittadini rappresenta l’elemento determinante perché siano soddisfatti i bisogni di benessere e di sicurezza di chi qui abita ed opera”.

Fonte