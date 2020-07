Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è indagato per frode in pubbliche forniture sui camici sanitari prima forniti per 513 mila euro e poi donati dalla società del cognato alla Regione. “Da un conto in Svizzera dove nel 2015 aveva ‘scudato’ 5 milioni, Fontana il 19 maggio scorso cercò di fare un bonifico di 250 mila euro al cognato” per arginare – 4 giorni dopo un’intervista di Report – “il rischio reputazionale insito nei 75.000 camici e 7.000 set sanitari venduti per 513.000 euro alla Regione il 16 aprile dalla società Dama spa del cognato Andrea Dini e (per il 10%) della moglie Roberta”. La fiduciaria lo bloccò e segnalò a Bankitalia l’operazione sospetta. Lo ricostruisce il Corriere della Sera.

Fonte