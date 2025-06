Fontana: Eliminare silos per abbattere liste d’attesa

Nell’ambito delle attuali sfide nel settore sanitario, diverse regioni italiane stanno cercando soluzioni per migliorare l’assistenza al pubblico. Tra queste, la Lombardia si distingue per le sue richieste concrete per ottimizzare le risorse disponibili.

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha condiviso le sue proposte durante l’evento ‘Salute Direzione Nord 2025’ a Palazzo Lombardia. Fontana ha sollecitato l’eliminazione dei silos organizzativi nel sistema sanitario e ha chiesto maggiore flessibilità nell’uso delle risorse già disponibili. Secondo lui, l’implementazione di prestazioni aggiuntive consentirebbe di ridurre le liste d’attesa. Fontana ha sottolineato che queste richieste sono fattibili senza un incremento delle risorse destinate dal Governo.

Fonte: www.ilsole24ore.com