Fontana e Meloni: la posizione di Sala resta solida

Il dibattito riguardante la posizione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito all’inchiesta sulla sua amministrazione, ha sollevato diverse reazioni tra i politici lombardi. Oggi, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha affermato in un’intervista a “Radio anch’io” che Sala non dovrebbe dimettersi, sottolineando che un avviso di garanzia non equivale a una condanna e che il sindaco ha diritto a una difesa adeguata.

Fontana ha paragonato la situazione attuale a quella che ha vissuto personalmente, durante l’inchiesta sui camici, affermando che non è giustificabile chiedere dimissioni in base a un semplice avviso di garanzia. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso una posizione simile, chiarendo che le dimissioni non sono automatiche in tali casi e che spetta a Sala valutare la sua capacità di governare in questo contesto.

Inoltre, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso la sua opinione, indicando che parte della magistratura si sta sovrapponendo al legislativo, difendendo così Sala e criticando l’operato di alcuni magistrati. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ritenuto non necessarie le dimissioni della giunta, ma ha sollecitato il sindaco a dimostrare di avere un solido supporto politico per le questioni urbanistiche, ribadendo l’importanza di una maggioranza in grado di sostenere i provvedimenti strategici per la città.